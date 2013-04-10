Кабмін затвердив порядок проведення приватизації вугледобувних підприємств

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення аукціонів та інвестиційних конкурсів з продажу цілісних майнових комплексів, пакетів акцій державних вугледобувних підприємств.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 238 від 8 квітня ц.р., оприлюдненій на урядовому сайті.

Зокрема, як зазначається в затвердженому порядку, для участі в інвестиційному конкурсі потенційні інвестори повинні направити на розгляд до Міненерговугілля інвестиційний проект об'єкта приватизації.

Міненерговугілля розглядає протягом 30 днів інвестиційні проекти, представлені потенційними інвесторами, після чого узгоджені проекти подаються Міненерговугілля разом із супровідним листом Фонду державного майна для подальшого розгляду на засіданні конкурсної комісії. Потенційні інвестори після надходження від Міненерговугілля узгодження інвестиційного проекту подають не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення конкурсу Фонду державного майна, конкурсні інвестиційні пропозиції і підтверджуючі документи.

У разі, якщо Міненерговугілля погодило інвестиційний проект тільки одного потенційного інвестора і подані ним конкурсні інвестиційні пропозиції та підтверджуючі документи, визнані конкурсною комісією такими, що відповідають вимогам законодавства та умовам конкурсу, комісія може визнати такого інвестора переможцем конкурсу.

Продаж пакета акцій на аукціоні здійснюється за вже визначеною процедурою, затвердженою Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом і НКЦПФР. Інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу публікується не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати його проведення.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін відклав корпоратизацію вугільних підприємств на 2014 рік

У лютому 2013 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Раніше міністерство енергетики та вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких повинні були не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку ввірених їм об'єктів державної власності.