Український фондовий ринок у середу знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 10 квітня, знизився на 0,58% - до 819,63 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 33,09 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,1 млн грн, на строковому ринку - 12,99 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Єнакіївського металургійного заводу", які підвищилися на 1,19%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,25% - до 295,93 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 571,75 млн грн.