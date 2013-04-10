Нестача ліквідності не дає можливості українським акціям розвинути зростання - експерт

Нестача ринкової ліквідності не дає можливості українським акціям розвинути зростання і закріпитися на тих рівнях, які б відповідали фундаментальним показникам діяльності компаній.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

На його думку, «вітчизняний ринок акцій в середу, 10 квітня, укотре не зміг утримати стартові позиції, незважаючи на сприятливий для покупців розвиток ситуації на закордонних майданчиках».

Як зазначив О.Кушнарьов, український фондовий ринок у середу торгувався з мінливою динамікою. Водночас торги на глобальних ринках проходили в позитивному ключі на тлі позитивного новинного потоку. Вранці інвесторів порадували сильні дані зовнішньоторгівельної статистики з Китаю. За підсумками березня обсяги імпорту в КНР зросли на 14,1% проти очікуваного зростання на 6,0%. Китай є одним з найбільших світових імпортерів мінеральної сировини, тому збільшення імпортних поставок повинно свідчити про зростання виробничої активності в Піднебесній, що дозволяє розраховувати на публікацію хороших даних з промвиробництва в найближчий понеділок.

Аналітик додав, що додаткову підтримку ринкам у середу зробило вдале розміщення Італією своїх боргових паперів. Зокрема, під час продажу однорічних векселів Італія зуміла залучити 8 млрд євро. Дохідність за паперами знизилася до 0,922% - мінімального рівня з січня нинішнього року.

За словами О.Кушнарьова, «хвилинки» ФРС США в середу були опубліковані на 5 годин раніше запланованого часу. У звіті було зазначено, що кілька членів регулятора виступають за згортання програми кількісного пом'якшення до кінця 2013 року. Обсяги викупу активів поки що залишаються незмінними. Незважаючи на певний негатив публікації, на закордонних біржах почалися купівлі».

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 10 квітня, впав на 0,58% - до 819,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 33,09 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,25% - до 295,93 пункта. Загальний обсяг торгів становив 571,75 млн грн.