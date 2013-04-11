«Будспецсервіс» 23 квітня розпочне продаж цільових облігацій на 471 млн грн

Будівельна компанія «Будспецсервіс» (Київ) з ​​23 квітня планує розпочати продаж цільових облігацій на загальну суму 471 млн грн за номіналом, повідомляється у проспекті емісії цінних паперів емітента, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Будспецсервіс» спрямує залучені кошти на будівництво нежитлових приміщень та підземних паркінгів у житловому комплексі по вул. Підвисоцького (Київ).

Компанія має намір випустити іменні цільові облігації серій CC, DD, EE, FF, GG, II номіналом 65 грн, а також облігації серій JJ і КК номіналом 90 тис. грн.

Продаж проводитиметься на столичній фондовій біржі «Українська біржа». Страховиком випуску є компанія «Будполіс».

«Будспецсервіс» планує погашати облігації в період з 23 червня 2017 по 7 лютого 2018 року.

Довідка УНІАН. Будівельна компанія «Будспецсервіс» створена в 2003 році.

Засновником компанії є Mainline Capital Inc. (Віргінські острови) і «Інвест-Фінанс» (Україна, Київ), учасниками - кіпрська Yiegus Ventures Limited (66%), київські «Юкрейніан Девелопмент Партнерс» (33%) і «ЮДП Ессет Менеджмент» (0,0139%).

Компанія «Будспецсервіс» закінчила 2012 рік з чистим збитком у 26,5 млн грн.