Банк "Національний кредит" має намір залучити 339 млн грн в результаті розміщення облігацій

Акціонери банку "Національний кредит" ухвалили рішення про публічне розміщення п'ятирічних іменних процентних облігацій на 339 млн грн з очікуваним рівнем дохідності 19% річних, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалено на загальних зборах акціонерів банку 10 квітня. Також акціонери прийняли рішення про збільшення статутного капіталу банку на 58 млн грн до 171,96 млн грн шляхом закритого розміщення додаткової емісії акцій. Терміни емісії і розміщення облігацій та акцій банку не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, основний акціонер і голова наглядової ради банку "Національний кредит" Андрій Оністрат має намір цього року купити від одного до трьох банків. За словами банкіра, за оптимістичним сценарієм він разом з партнером Валерієм Горбанем може купити три фінустанови, і в разі успішних угод до кінця року активи банку можуть збільшитися майже в 7 разів до 10 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Національний кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінансових установ за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 1,45 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,10 млрд грн, зобов'язання - 1,35 млрд грн, кошти клієнтів - 1,19 млрд грн, власний капітал - 93,56 млн грн , статутний капітал - 113,96 млн грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 12,61 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його власниками є Андрій Оністрат (53,2128% акцій), а також інші юридичні та фізичні особи (30,0128% і 16,7744% акцій банку відповідно).