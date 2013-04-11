"Фінлекс-Інвест" придбав 25% "Мелітопольгазу"

Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" під час приватизаційного аукціону придбала 25% держпакет акцій ПАТ "Мелітопольгаз", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Реалізаційна ціна приватизованого держпакету "Мелітопольгаз" становила 15 млн 709 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Мелітопольгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

50% акцій «Мелітопольгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 40,8% - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником міноритарних пакетів акцій у низці облгазів, зокрема у "Кіровоград-" і "Мелітопольгаз". Компанія також виступила учасником низки попередніх приватизаційних конкурсів.