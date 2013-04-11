Кабмін вирішив продати "Сумихімпром"

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про погодження плану розміщення акцій ПАТ "Сумихімпром", відповідно до якого планується розмістити усі 100% акцій цього підприємства, повідомляє урядовий сайт.

Планом розміщення акцій передбачено обов'язковий пільговий продаж акцій працівникам підприємства та прирівняним до них особам, продаж акцій на фондових біржах і під час приватизаційного конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Водночас залишки пакетів акцій, не реалізовані під час пільгового продажу або на біржі, будуть об'єднані з пакетом акцій, який буде реалізовуватися під час конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. "Тобто, усі 100% державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» будуть реалізовані на конкурентних засадах та забезпечено надходження отриманих від продажу коштів до державного бюджету", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації ДХК.