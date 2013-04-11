Індекс Української біржі знизився на 0,02%, індекс ПФТС підвищився на 0,04%
18:58, 11 квітня 2013Фондовий ринок
0
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 11 квітня, знизився на 0,02% - до 819,47 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,3 млн грн, на строковому ринку - 17,5 млн грн.
Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти", які знизилися на 2,10%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,04% - до 296,05 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 375,7 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter