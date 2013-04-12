Біржа ПФТС створює робочу групу зі взаємодії з Українською біржею

Наглядова рада фондової біржі ПФТС ухвалила рішення про створення робочої групи з питань розвитку ПФТС і взаємодії з Українською біржею, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Наглядова рада ПФТС розпочала прийом заявок на участь у робочій групі. До складу цієї робочої групи можуть увійти фізичні особи-акціонери і юридичні особи-акціонери.

Заявки на участь в робочій групі приймаються до 19 квітня включно: від одного акціонера може бути один представник. Після збору заявок список кандидатів винесуть на розгляд наглядової ради ПФТС для затвердження складу робочої групи.

Нагадаємо, на цей час «Московська біржа ММВБ-РТС» володіє 50% +1 акцій ПФТС і 43% акцій Української біржі. У 2012 року в наглядовій раді ПФТС виник конфлікт, який співпав із завершенням термінів повноважень глави правління біржі. Серед спірних питань було визначення перспектив розвитку самої біржі і її взаємодії з УБ.

Раніше навколо призначення керівництва біржі ПФТС виник конфлікт, пов'язаний із планами низки акціонерів призначити на пост керівника біржі заступника голови Української біржі Євгенія Комісарова. Пізніше наглядова рада ПФТС призначила члена Ради директорів біржі Ігоря Селецького головою правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС».