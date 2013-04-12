S&P знизило рейтинг «Агротону» до «ССС», прогноз «негативний»

Рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу сільськогосподарського холдингу «Агротон» до рівня «ССС» з раніше присвоєного «ССС +», зазначивши також про можливість подальшого зниження рейтингу.

Як повідомляє рейтингове агентство, зниження рейтингу обумовлене значним скороченням залишків грошових коштів, необхідних для виплати за випущеними раніше єврооблігаціями на 50 млн дол. з терміном погашення в 2014 році.

«Залишки грошових коштів компанії знизилися до 6,5 млн дол. за станом на 25 березня 2013 року з 20,4 млн дол. на 30 вересня 2012 року. Крім того, 4,5 млн дол. з 6,5 млн дол. зберігаються в банках Кіпру. Ми розуміємо, що доступ до цієї готівки тимчасово обмежений і повне відновлення цих грошей навряд чи вдасться», - сказано в повідомленні S&P.

Рейтингове агентство оцінило рівень ліквідності "Агротона" як "слабкий", а також передбачає можливість подальшого зниження рейтингу емітента до рівня "D", якщо компанія матиме проблеми з виплатою за облігаціями, призначеною на липень 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2011 року аграрна група "Агротон" розмістила дебютний випуск трирічних єврооблігацій на суму 50 млн дол.

Випуск був оцінений за номіналом з купоном 12,5% і погашеннями раз на півроку. Боргові папери пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Лід-менеджерами та організаторами операції виступили UBS і ВТБ Капітал.

Залучені від випуску кошти планувалося використати насамперед для рефінансування існуючого боргу в банку, фінансування будівництва нових потужностей для зберігання зерна, придбання сільськогосподарської техніки, а також розширення існуючого земельного банку групи.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон» працює з 1992 року. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській і Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

«Агротон» наприкінці жовтня 2010 року в ході IPO розмістив на Варшавській біржі 5,67 млн акцій (26,2% статутного капіталу) і залучив близько 54 млн дол.

«Агротон» у 2012 році збільшив показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) майже на 75% - до 32,4 млн дол. Виручка компанії в 2012 році зросла до 122,6 млн дол. зі 122,1 млн дол. у 2011 році. Чистий дохід компанії в 2012 році збільшився до 20,7 млн ​​дол. з 270 тис. дол. у 2011 році.