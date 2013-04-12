Концерн «Стирол» вводить до складу наглядової ради представників міноритаріїв

Загальні збори акціонерів концерну «Стирол», який входить до холдингу OSTCHEM, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, вводить до складу наглядової ради представників міноритаріїв, повідомили в прес-службі концерну.

«Збори акціонерів вирішили ввести до складу наглядової ради представників міноритаріїв для підвищення прозорості компанії перед всіма акціонерами», - цитує прес-служба компанії голову наглядової ради концерну Олександра Халіна.

Він також підкреслив, що таким чином компанія поступово впроваджує найкращі практики корпоративного управління.

Згідно з повідомленням, за рішенням зборів акціонерів «Стиролу» кількість членів наглядової ради збільшено з 7 до 8 осіб.

Прес-служба зазначила, що було припинено повноваження деяких членів наглядової ради концерну.

Як повідомляв УНІАН, найбільший виробник мінеральних добрив в Україні концерн «Стирол», який входить до холдингу OSTCHEM, що належить Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір у 2013 році вкласти 50 млн грн у роботи зі зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Це підприємство - єдиний в Україні виробник полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

У 2010-2012 рр. в екологічні проекти концерн вклав 90 млн грн.

За підсумками 2012 року концерн збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.