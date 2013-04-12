Обсяг IPO в Європі у 1-му кварталі зріс на 40% - до 3,2 млрд євро

Варшава. Обсяг залучених коштів в рамках первинного розміщення паперів на європейських фондових біржах у першому кварталі цього року зріс до 3,2 млрд євро з 2,3 млрд євро, що на 40%, або 1,9 млрд євро більше, ніж за перші три місяці минулого року.

Про це свідчать дані рапорту PwC IPO Watch Europe, якими володіє УНІАН.

Майже 60% компаній залучили кошти через фондову біржу в Лондоні, а 37% - через німецьку Deutsche Boerse.

На частку інших включених в рейтинг восьми бірж припало 4% залучених коштів.

За кількістю дебютів лідерство розділили Лондонська і Варшавська біржа, де на основних і альтернативних майданчиках відбулося по 13 дебютів з усіх 44 у першому кварталі 2013 року.

Обсяг залучених коштів та кількість дебютів за перші три місяці скоротилися порівняно з четвертим кварталом 2012 року на 60% і 20%, відповідно.

"Варто пам'ятати, що в першому кварталі, як правило, спостерігається менша активність", - відзначили в PwC.

Автори рапорту підкреслили, що найбільше первинне розміщення акцій за перші три місяці року відбулося на німецькій біржі - компанії із сектору нерухомості LEG Immobilien, якій вдалося залучити 1,2 млрд євро.

До трійки найбільших IPO увійшли також дебюти страхової компанії Esure та інвестиційної Greencoat UK Wind, які залучили на Лондонській біржі 0,7 і 0,3 млрд євро, відповідно.

За даними дослідження PwC, минулого року компанії залучили на європейських фондових майданчиках майже 11 млрд євро, що на 60% менше, ніж роком раніше, а кількість реалізованих IPO скоротилася до 263 з 430.

За останні п'ять років рекордний обсяг залучених під час первинних розміщень паперів зафіксовано в 2007 році - 80,5 млрд євро при 771 IPO, а мінімум у 2009 році - 7,5 млрд євро при 126 розміщеннях.

Довідка УНІАН. На закордонних фондових майданчиках котируються папери 27 компаній з України, найбільше на Лондонській (13) і Варшавській (12) біржах. Українські компанії з 2005 по 2012 рік залучили в рамках IPO близько 2,5 млрд дол.