Український фондовий ринок у п'ятницю закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 12 квітня, зріс на 0,18% - до 820,97 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 48,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 33,1 млн грн, на строковому ринку - 15,8 млн грн.

Лідерами зростання серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти", які підвищилися на 1,34%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,14% - до 295,64 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 138 млн грн.