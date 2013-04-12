Cereal Planet перенесла вихід на Варшавську біржу на середину 2013 року

Варшава. Група агрокомпаній з України Cereal Planet PLC відклала заплановане раніше на кінець березня - початок квітня приватне розміщення cвоіх акцій на середину цього року через вимоги Варшавської біржі надати аудит її діяльності за минулий рік.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив Богдан Адамович з компанії Progress Holding, яка виступає консультантом розміщення.

"Варшавська біржа вимагає аудит за минулий рік, який буде готовий лише наприкінці травня - початку червня", - зазначив він.

За його словами, компанія зможе продати папери на альтернативному майданчику Варшавської біржі - NewConnect - у другій половині цього року.

Як повідомляв УНІАН, у березні Progress Holding повідомляв, що Cereal Planet вже знайшла покупців на свої 2,25% акцій, за які вони готові заплатити 113 тис. євро, що означає капіталізацію всієї компанії близько 5 млн євро.

Довідка УНІАН. Cereal Planet, яка вперше заявила про плани виходу на Варшавську біржу влітку минулого року, спочатку говорила про намір залучити близько 2,5 млн євро, які хотіла спрямувати на фінансування програми свого розвитку на 2012-2013 роки вартістю близько 3,5 млн євро.

Актуалізований інвестиційний план передбачає вкладення в розмірі 1,2 млн євро, понад 90% з яких компанія має намір витратити за рахунок своїх власних коштів.

Cereal Planet є зареєстрованим на Кіпрі холдингом, що контролює групу компаній «Ранок-Олімп» з Харкова, які займаються виробництвом різних круп, а також є дистриб'ютором марок інших виробників, зокрема, компаній Kernel (Чумак, Стожар, Щедрий дар) і Lutsk Foods (Руна).

Згідно з раніше наданими попередніми даними, у 2011 році Cereal Planet отримала 2,88 млн євро чистого прибутку при виручці в 27,09 млн євро.

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