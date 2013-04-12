Кабмін забезпечив ресурси для погашення зовнішніх боргів до середини року - експерт

З урахуванням останнього розміщення євробондів, уряд забезпечив ресурси для погашення зовнішніх боргів до середини цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на дискусії, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

За її словами, до кінця року необхідно сплатити 10,5 млрд дол. за зовнішніми боргами, і ресурсів для цього в уряду, з урахуванням останніх запозичень, до середини цього року достатньо. "Потім необхідно відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Не тільки для залучення ресурсів, це буде сигналом для інвесторів про оздоровлення економіки країни", - сказала О. Білан.

Серед позитивних сигналів оздоровлення економіки експерт відзначила зниження девальваційних очікувань, низький рівень інфляції і динаміку промвиробництва, яка залишається негативною, але водночас темпи падіння сповільнилися. "Інвестори відзначають фундаментальну слабкість економіки країни. Водночас Україна залишається привабливою для інвесторів, що вкладають кошти в облігації, що підтверджується останнім успішним розміщенням євробондів. На світових ринках така дохідність є високою і привабливою", - вважає О. Білан.

Також вона повідомила, що, на думку експертів компанії, в України є три шляхи: співпраця з МВФ, зниження цін на газ і "сподіватися на краще".

"Поки що ми рухаємося за третім сценарієм, вікно можливостей досі відкрите, і я сподіваюся, що Україна цим скористається, оскільки ситуація на зовнішніх ринках нестабільна. Уряд робить акцент на гарантовані запозичення, але вони є джерелом ризику, оскільки збільшують держборг", - сказала О. Білан.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може позичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП) і граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн.