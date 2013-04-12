Дохідність за казначейськими зобов'язаннями перевищує дохідність за депозитами - НБУ

Дохідність за казначейськими зобов'язаннями для населення вищі, ніж дохідність за банківськими депозитами, вважає директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку.

За його словами, казначейські зобов'язання є одним з перших надійних інвестиційних інструментів для фізичних осіб на українському фондовому ринку, водночас дохідність за ними вища, ніж за банківськими депозитами.

"Це дуже хороший приклад того, що людям пропонуються інструменти не тільки у вигляді депозитів, а й у вигляді цінних паперів. Тобто, люди привчаються до різноманітних інструментів інвестування, як це відбувається в усьому світі, де пересічні громадяни інвестують переважно на фондовому ринку", - зазначив О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує випустити гривневі казначейські зобов'язання для населення прогнозним обсягом 2-3 млрд грн з термінами обігу два і три роки, а також розширити перелік банків-агентів з продажу казначейських зобов'язань за рахунок двох-трьох банків.

Державний "Ощадбанк" продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол.