Зниження рейтингу "Агротону" обвалило на 56% вартість компанії на ВФБ

Варшава. Акції українського сільськогосподарського холдингу "Агротон" на тлі новини про зниження рейтингу компанії агентством Standard & Poor's під час сьогоднішніх торгів на Варшавській фондовій біржі подешевшали на рекордні 55,77%, закрившись на новому історичному мінімумі в 3,6 злотого за акцію.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, нова мінімальна ціна компанії, що дебютувала на Варшавському ринку в 2010 році, виявилася вдвічі нижчою від попереднього мінімуму, досягнутого в червні 2012 року, на рівні 7,3 злотого за акцію.

Інвестори під час сьогоднішньої сесії продали-купили більше 330 тис. акцій компанії порівняно з середньоденним показником перших трьох місяців цього року в 21 тис.

Сьогоднішній оборот акціями "Агротону" становив 0,5 млн дол., що в 7 разів більше середніх показників за одну сесію в першому кварталі.

Аналітик польського відділення UnicreditGroup Марчін Гантож сказав УНІАН, що таке істотне падіння вартості акцій української компанії може бути зумовлено тим, що "Агротон" недостатньо ефективно вів комунікацію з ринком, і раніше з'являлася інформація про зауваження аудитора до його річної звітності.

"Можливо, тому інвестори так злякалися повідомлення S&P", - зауважив він.

Співрозмовник агентства не став прогнозувати, чи буде компанія дешевшати і далі, зазначивши, що він не займається таким глибоким аналізом її діяльності.

Акції "Агротону" найдорожче коштували на початку 2011 року - майже 45 злотих за штуку порівняно з 29 злотих в перший день торгів.

На сьогоднішньому закритті Варшавської біржі компанія коштувала всього лише 24,4 млн дол., що більш ніж в 2 рази менше, ніж "Агротону" вдалося залучити за 26% своїх акцій в ході IPO - 54 млн дол.

На кінець вересня 2012 року компанія оцінювала свої активи в 218 млн дол. при зобов'язаннях в 73 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу сільськогосподарського холдингу «Агротон» до рівня «ССС» з раніше присвоєного «ССС+», вказавши також на можливість подальшого зниження рейтингу.

Агентство пояснило зниження рейтингу значним скороченням залишків грошових коштів, необхідних для виплати за випущеними раніше єврооблігаціями на 50 млн дол. з терміном погашення в 2014 році.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон», яка спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, працює з 1992 року. Земельний банк холдингу становить близько 151 тис. га в Луганській та Харківській областях, загальна місткість складських приміщень - 285 тис. тонн.

У 2012 році «Агротон» збільшив EBITDA на 75% - до 32,4 млн дол. на тлі зростання виручки до 122,6 млн дол. з 122,1 млн дол. роком раніше.

Найбільшими акціонерами компанії є IFG Directors Limited (51,04%), BNY (Nomineees) Limited (18,46%), Templeton Asset Management Ltd (12,62%) і Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (5,02%). Free float - 12,85%.

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