Кабмін вирішив виставити на приватизаційному конкурсі 92,75% акцій "Сумихімпрому"

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив план розміщення акцій "Сумихімпрому", відповідно до якого планується до кінця 2013 р. виставити на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 92,75% акцій даного підприємства, номінальною вартістю 403 млн 185,8 тис. грн.

Текст відповідного розпорядження № 227-р від 10 квітня ц.р. оприлюднено на урядовому сайті.

Планом розміщення акцій передбачено обов'язковий пільговий продаж акцій працівникам підприємства та прирівняним до них особам (2,25%), продаж протягом другого-третього кварталів ц.р. 5% акцій підприємства на фондових біржах.

Таким чином, уряд розраховує розмістити всі 100% акцій державного пакету акцій ПАТ «Сумихімпром».

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

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