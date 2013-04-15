«ДТЕК Дніпроенерго» може випустити боргові папери на 300 млн дол.

Одна з найбільших в Україні енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпроенерго» в 2013 році може здійснити випуск боргових паперів на 300 млн дол., сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, компанія також не виключає залучення цих коштів за рахунок кредитів з ефективною ставкою не більше 12% річних у доларах і євро, 16% - у російських рублях, 25% - у національній валюті.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку квітня компанія «ДТЕК Дніпроенерго» повідомила про намір залучити кредитні кошти на суму 800 млн грн для поповнення оборотних коштів.

«ДТЕК Дніпроенерго» планує в 2013 році скоротити чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності порівняно з 2012 роком в 6,7 разу - до 140,7 млн грн.

Компанія в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 938,851 млн грн.

Активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 26,9% - до 7,876 млрд грн, а основні засоби зросли на 2,9% - до 3,683 млрд грн.

Довгострокові зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 981,522 млн грн з 877,522 млн грн, а сумарна дебіторська заборгованість збільшилася до 1,046 млрд грн з 0,605 млрд грн.

«ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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«ДТЕК Дніпроенерго» в 2013 році експортує електроенергії на суму до 342 млн дол.