WIG-Ukraine завершив минулий тиждень 1,6% мінусом

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine, незважаючи на понад 2% зростання основних індикаторів польської біржі, закінчив останні п'ять торгових сесій черговим зниженням, яке за підсумками тижня становило 1,6%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс завершив торги п'ятниці, 13 квітня, на рівні 611,17 пункта, що менш ніж на 20 пунктів вище історичного мінімуму.

Індекс компаній з Центральної та Східної Європи, в який також включені компанії з України, минулого тижня втратив близько відсотка на тлі 2,2% зростання національного WIG Poland.

Серед 11-ти українських компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку, минулий тиждень зростанням закінчили тільки чотири з них на чолі з одним з найбільших в Україні виробників молока Industrial Milk Company (+5,3%).

Виробник яєць і яєчних продуктів Ovostar Union додав 1,6%, найбільша українська компанія на ВФБ, сільськогосподарський Kernel, який повідомив минулого тижня про придбання нового активу, подорожчав на 0,7%.

Виробник акумуляторів Westa, який продемонстрував найгірший результат з усіх українських компаній на Варшавській біржі і папери якого зараз коштують на 95% дешевше, ніж у перший день торгів, минулого тижня подорожчав на 3,1%.

Найбільше минулого тижня подешевшали акції сільськогосподарської Agroton на тлі новини про зниження рейтингу компанії агентством S&P, яке обвалило її капіталізацію в п'ятницю на 56%. За останні п'ять сесій акції компанії подешевшали на 57%, збільшивши мінус з початку цього року до 64%.

Лідерами падіння стали також вугледобувні Sadovaya Group і Coal Energy, які втратили більше 23% і майже 5% відповідно, досягнувши нових історичних мінімумів своєї ціни на рівні 1,05 і 5,25 злотих за акцію (1USD=3,2PLN).

Капіталізація компаній, що дебютували на Варшавській біржі наприкінці 2010 і влітку 2011 року, знизилася за цей час майже в 10 і 3,6 разу, відповідно.

Падіння вартості інших українських компаній становило в межах мінус 0,14-3,9%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив перший тиждень торгів квітня 1,3% мінусом після майже 9% падіння в березні і більше 2% зниження в лютому.

За перший місяць поточного року український індекс додав близько 8%.

Довідка УНІАН. WIG-Ukraine закінчив 2012 8,5% мінусом на тлі більш 20% зростання основних індикаторів польського фондового ринку.

Запущений у травні 2011 року український індикатор досяг свого максимального значення в червні 2011 року на рівні майже 1000 пунктів, а історичний мінімум - 592 пункти торік у травні.

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