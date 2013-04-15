Український фондовий ринок почав тиждень значним зниженням
13:39, 15 квітня 2013Фондовий ринок
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Український фондовий ринок почав тиждень значним зниженням - індекс українських акцій UX станом на 12:08 на торгах у понеділок, 15 квітня, знизився на 1,56% - до 808,17 пункта, повідомляє сайт біржі.
Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Донбасенерго» (-3,81%), Алчевського меткомбінату (-3,72%), Єнакіївського метзаводу (-3,05%).
Обсяг торгів на фондовому ринку становив лише 1,1 млн грн при загальному обсязі торгів в 9 млн грн.
На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається досить істотне зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,04%, німецький DAX - на 0,70%, французький CAC-40 - на 0,87%.
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