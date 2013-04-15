Український фондовий ринок почав тиждень значним зниженням - індекс українських акцій UX станом на 12:08 на торгах у понеділок, 15 квітня, знизився на 1,56% - до 808,17 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Донбасенерго» (-3,81%), Алчевського меткомбінату (-3,72%), Єнакіївського метзаводу (-3,05%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив лише 1,1 млн грн при загальному обсязі торгів в 9 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається досить істотне зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,04%, німецький DAX - на 0,70%, французький CAC-40 - на 0,87%.