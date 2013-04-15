Азіатські фондові ринки істотно знизилися в понеділок через Китаю

Азіатські фондові ринки знизилися в понеділок через слабкі макроекономічні дані Китаю, повідомляє Reuters.

Японський індекс Nikkei знизився на 1,6% під тиском компаній, орієнтованих на експорт. Індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng завершив сесію зниженням на 1,4%, а індекс китайських компаній, що торгуються в Гонконгу, втратив 2%. Індекс шанхайської біржі Shanghai Composite опустився на 1,1%.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Національне статистичне бюро Китаю, зростання економіки Китаю сповільнилося у першому кварталі до 7,7% з 7,9% у четвертому кварталі 2012 р.