Інвесткомпанія "Велес Капітал" припиняє свою діяльність в Україні

Компанія "Велес Капітал" (Україна), що входить до групи одного з лідерів російського інвестиційного бізнесу, призупиняє свою діяльність на українському фондовому ринку у зв'язку з негативною економічною ситуацією, повідомили УНІАН у компанії.

Водночас в компанії не уточнили, коли саме планується провести закриття українського офісу і звільнення працюючих там співробітників.

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанії "Велес Капітал" (Україна) - професійний учасник українського ринку цінних паперів з 2005 року. Входить до групи одного з лідерів російського інвестиційного бізнесу - групи компаній "Велес Капітал".

Компанія здійснює брокерське і депозитарне обслуговування, юридичний та фінансовий консалтинг, надає послуги в галузі корпоративних фінансів і т.і.