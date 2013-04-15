Загальний обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень знизився на третину - до 186,5 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень становив 73 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 113,3 млн грн, з них обсяг торгів акціями - 110,8 млн грн.

Станом на 11 квітня 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 44 млн грн і цінні папери на суму 687,4 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 8 по 12 квітня 2013 року Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, підвищився на 0,88% - з 813,84 до 820,97 пункта.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", вплив яких становив 4,81 індексного пункта, ПАТ "Мотор Січ" (-3,48) і ПАТ "Центренерго" (3,31).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 8 млн грн, на другому місці папери Північного гірничо-збагачувального комбінату - 2,3 млн грн, далі йде "Укрнафта" - 2,2 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 36,01%, 10,37% і 9,99% відповідно.