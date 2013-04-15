S&P присвоїло агрохолдингу «Креатив Груп» рейтинг «В-» з позитивним прогнозом

Рейтингове агентство Standart & Poors присвоїло одному з найбільших виробників масложирової продукції в Україні агрохолдингу «Креатив Груп» довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг «В-» з позитивним прогнозом.

Про це йдеться в прес-релізі рейтингового агентства, переданому УНІАН.

До того ж агентство присвоїло планованому випуску облігацій компанії на 400 млн дол. рейтинг «В-» з попередньою оцінкою зворотності активів на рівні «4».

В агентстві відзначають, що рейтинг «Групи Креатив» заснований на оцінці профілю бізнес-ризиків компанії як «слабкого», а профілю фінансових ризиків - як «що характеризується високим рівнем фінансового важеля».

«На нашу думку, негативний вплив на профіль бізнес-ризиків «Групи Креатив» надає волатильність сільськогосподарської галузі та схильність компанії країнових ризиків, пов'язаних із веденням діяльності в Україні», - наголошується в прес-релізі.

Серед інших негативних чинників, що впливають на рейтинг компанії, S&P виділяє високий рівень боргового навантаження, від'ємне значення вільного грошового потоку, залежність компанії від короткострокового боргу і необхідність виконувати вимоги в рамках фінансових ковенантів.

Що стосується позитивного прогнозу, то в агентстві його пояснюють значним потенціалом скорочення фінансового важеля після завершення великих інвестиційних проектів.

«Ми можемо вжити позитивну рейтингову дію, якщо скориговане відношення "борг/EBITDA" компанії знизиться з досить високого рівня 4,6x наприкінці 2012 р. до менш 3,5x наприкінці 2013 р. Ми очікуємо значного збільшення EBITDA в 2013 р., враховуючи зростання виробничих потужностей, високий коефіцієнт їх завантаження і сприятливі тенденції в галузі, пов'язані зі стабільним попитом на сільськогосподарську продукцію на світових ринках», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року «Креатив Груп» повідомив про залучення 8,8 млн дол. в групи банків у рамках надання кредитної лінії.

Чистий дохід компанії в 2012 році зріс на 82% - до 685 млн дол. Торік обсяги переробки насіння соняшнику збільшилися вдвічі - до 725 тис. тонн, при цьому компанія збільшила виробництво соняшникової олії до 300 тис. тонн з 151 тис. тонн в 2011 році. Виробництво жирів і маргаринів зросло в 2012 році на 24% - до 122 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, до якого входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" та ТМ "Дивне".