Минуло тижня на провідні біржі світу повернулися «бічачі» настрої - експерт

Минулого тижня на провідні фондові майданчики світу повернулися «бичачі» настрої, і вже в четвер, 11 квітня, американські індекси S&P 500 і Dow Jones оновили історичні максимуми.

Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

На їхню думку, «хороший старт минулому торговому тижню дав виступ глави Федеральної резервної системи США Бена Бернанке, який заявив, що економічна ситуація в США поліпшується, проте не забув зауважити, що ситуація ще далека від ідеалу».

Крім того, додали аналітики, Європа минулого тижня порадувала хорошими статистичними даними. Зростання виробництва в Німеччині і Великобританії в лютому перевищило прогноз і становило 0,5% і 1% відповідно. Новини, які надходили з американського континенту, також були оптимістичними. Звітність провідних виробничих компаній, що почала надходити минулого тижня, підтримувала гарні настрої інвесторів. Статистичні дані ринку праці США виявилися кращими за прогнози. Невелике розчарування спіткало торговців наприкінці тижня, коли дані з роздрібної торгівлі та індексу споживчої довіри виявилися гіршими очікувань.

Як відзначають аналітики, на поточному тижні продовжуватимуть надходити дані фінансової звітності провідних компаній. Цього разу у фокусі будуть гравці фінансового сектору. Протягом тижня очікується і вихід низки важливої ​​статистики США, яка може викликати значні коливання в настроях інвесторів. Зокрема будуть опубліковані дані виробничого сектора і сектора нерухомості. Європейські інвестори стежитимуть за новинами зі Словенії, де виникли серйозні проблеми в банківському секторі, а в уряду виникли складнощі з виплатами за запозиченнями.

За словами аналітиків, ринок українських акцій минулого тижня рухався переважно в бічному тренді. За підсумками тижня індекс Української біржі збільшився на 0,9% і закрився в п'ятницю, 12 квітня, на позначці 820,97 пункта. «Обсяги торгів були дуже низькими, тому серйозно говорити про зародження висхідного тренда на ринку не варто», - вважають аналітики.

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