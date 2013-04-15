Українська біржа включила облігації серії G "ВТБ Банку" до ринку заявок

Котирувальна комісія Української біржі ухвалила рішення включити облігації ПАТ "ВТБ Банк" серії G до ринку заявок з 15 квітня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, раніше на ринок заявок Української біржі були допущені тільки облігації "Укртелекому".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі, введення корпоративних облігацій ВТБ до списку цінних паперів ринку заявок дозволить не тільки професійним учасникам біржі, але і приватним інвесторам інвестувати в інструменти з фіксованою прибутковістю і мінімальним ризиком. "В умовах низької ліквідності і невизначеності на фондовому ринку інвестування в захисні активи є досить привабливими", - відзначили на біржі.

Нагадаємо, до торгів на Українській біржі допущено 312 цінних паперів, зокрема 199 акцій (35 - на ринку заявок, 164 - на ринку котирувань), 84 облігації і 29 інвестиційних сертифікатів.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з "Фондовою біржею РТС" про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства. 26 березня 2009 року на "Українській біржі" почалися торги цінними паперами. У травні 2010 року був запущений строковий ринок - торгівлі ф'ючерсами, в 2011 р. були запущені опціони.

На сьогодні Індекс Української біржі UX розраховується на основі цін 10 акцій "блакитних фішок" України - акцій найбільш великих українських компаній, лідерів у своїх галузях.