Індекс Української біржі знизився на 1,92%, індекс ПФТС знизився на 1,31%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 15 квітня, знизився на 1,92% - до 805,17 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 39,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 19,5 млн грн, на строковому ринку - 19,7 млн ​​грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Алчевського меткомбінату, які знизилися на 3,94%, і "Донбасенерго" (-3,55%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,31% - до 291,76 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 25,6 млн грн.