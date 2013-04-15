Акції "Агротона" на Варшавській біржі впали ще майже на 70%

Варшава. Акції українського сільськогосподарського холдингу "Агротон" на Варшавській фондовій біржі, які в п'ятницю втратили понад 55% своєї вартості, у понеділок подешевшали ще майже на 70%, досягнувши нового історичного мінімуму своєї ціни на рівні 1,13 злотого за штуку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, під час сьогоднішніх торгів інвестори продали-купили рекордні 3,2 млн акцій на суму близько 375 тис. дол. (1USD = 3,2 PLN), тоді як у першому кварталі середній обсяг угод становив 21 тис. на близько 70 тис. дол.

Акції "Агротону", що дебютував на Варшавській біржі в листопаді 2010 року, на сьогоднішньому закритті коштували на 96% дешевше, ніж на закритті першого дня торгів і майже в 40 разів дешевше свого історичного максимуму, досягнутого на початку 2011 року.

Папери інших сільськогосподарських компаній, які становлять більшість серед 11 українських компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку, подешевшали сьогодні в межах «мінус» 2,4-3,5% на тлі 1,8% «мінуса» індексу усього польського ринку WIG і майже 2% зниження "блакитних фішок".

Індекс українських компаній WIG-Ukraine звалився на 4,5%, досягнувши нового історичного мінімуму в 583,53 пункта.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці акції "Агротону" на Варшавській біржі подешевшали на 56% після того, як рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу до рівня «ССС», вказавши також на можливість подальшого зниження рейтингу.

Агентство пояснило зниження рейтингу значним скороченням залишків грошових коштів, необхідних для виплати за випущеними раніше єврооблігаціями на 50 млн дол. з терміном погашення в 2014 році.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон», яка спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, працює з 1992 року. Холдинг володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській і Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

У 2012 році «Агротон» збільшив EBITDA на 75% - до 32,4 млн дол. на тлі зростання виручки до 122,6 млн дол. зі 122,1 млн дол. роком раніше.

Серед найбільших акціонерів компанії - IFG DIRECTORS LIMITED з 51,04% часток, BNY (NOMINEEES) LIMITED з 18,46%, Templeton Asset Management Ltd з 12,62% і Generali Otwarty Fundusz Emerytalny з 5,02% часткою. Free float - 12,85%.