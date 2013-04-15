Мінфін оголосив тендер з відбору первинних дилерів ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило тендер з відбору первинних дилерів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на офіційному сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, тендер пройде 27 травня, заявки від банків приймаються до 24 травня. Одержати статус первинного дилера можуть банки зі статутним капіталом не менш як 10 млн євро і обсягом торгівлі ОВДП з початку 2005 року понад 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, лідерами торгів облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на фондовій біржі "Перспектива" у березні п.р. стали «Ощадбанк», «Інвестиційний Капітал Україна» і «ОТП Банк». У першу десятку з тих, що торгували в березні на біржі, також увійшли «Укргазбанк», «Універсал Банк», «Сбербанк Росії», ПУМБ, «ВТБ Банк», «Дельта Банк» і «Укрсиббанк».

Обсяг торгів на біржі «Перспектива» у березні зріс здебільшого за рахунок зростання обсягу торгів ОВДП на 34% - до 20,2 млрд грн, акціями - на 19% до 124 млн. грн, при цьому обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 64% - до 154 млн грн.