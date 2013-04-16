Moodys знизило прогноз щодо рейтингу держоблігацій Китаю, підтвердивши їх рівень "Аа3"

Міжнародне рейтингове агентство Moodys змінило прогноз щодо рейтингу державних облігацій Китаю до стабільного з позитивного, підтвердивши їхній рейтинг на рівні "Аа3", повідомляється в прес-релізі агентства.

Водночас Moody's підтвердило короткостроковий рейтинг країни в іноземній валюті на позначці "Р-1", передає РІА "Новости".

"Кредитні показники КНР продовжують відповідати рейтингу "Aa3", що підтримується тривалим економічним зростанням, стійкістю держфінансів і виключно стабільним станом платіжного балансу", - повідомляється в документі.

Ні уряд КНР, ні її банківський сектор не залежать від зовнішнього фінансування, що зменшує вразливість економіки країни до міжнародних фінансових потрясінь.

Водночас аналітики агентства відзначають, що прогрес в ослабленні прихованих ризиків шляхом підвищення прозорості органів місцевого самоврядування та стримування швидкого зростання кредитування виявився не таким сильним, як очікувалося. У зв'язку з цим ймовірність підвищення рейтингу знизилася.

Крім того, експерти Moodys очікують структурних реформ від нового керівництва країни. Проте їх масштаби і темпи реалізації протягом найближчих 12-18 місяців можуть виявитися недостатніми для поліпшення рейтингу.

За прогнозами Moodys, протягом 2013-2014 років економіка країни збільшиться на 7,5-8%. Після закінчення цього періоду, на думку аналітиків агентства, урбанізація і зростання продуктивності, вочевидь, підтримуватимуть підвищення ВВП Китаю в діапазоні 6-7% до кінця поточного десятиліття.