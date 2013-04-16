Американський фондовий ринок 15 квітня показав найгірший результат у цьому році

Американський фондовий ринок на торгах у понеділок, 15 квітня, показав найгірший результат у цьому році - індекс Dow Jones знизився на 1,79%, Standard & Poor's 500 - на 2,3%, Nasdaq Composite - на 2,38%.

Як повідомляє Reuters, спад на всіх ринках був викликаний несподівано слабким зростанням китайської економіки в першому кварталі. Фондовий ринок США також відреагував на повідомлення про вибухи на фінішній прямій Бостонського марафону.

"Думаю, ринок не здатний вистояти проти поганих новин. Спочатку ми отримали слабкий показник ВВП Китаю, який налякав інвесторів, додатково до технічних факторів. Почалася фіксація прибутку, а пізніше надійшли повідомлення про вибухи в Бостоні, що змусили інвесторів ще більше хвилюватися", - сказав президент Platinum Partners Урі Ландесман.

Найбільший спад - на 3,9% - був у енергетичній та сировинній галузях. Зокрема, акції Exxon Mobil подешевшали на 2,8%, а виробника міді і золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc - на 8,3%.

**DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S & P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), що торгуються в позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.