Обвал на ринку коштовних металів досяг апогею - експерти

Обвал на ринку коштовних металів досяг апогею - золото впало майже на 150 дол. за одну торговельну сесію.

Про це УНІАН повідомили в компанії з управління активами "Кінто".

Як зазначили в компанії, це падіння стало найбільшим в абсолютному значенні за всю історію і найбільшим з 1980 року у відносному виразі (9%).

У "Кінто" також зазначили, що срібло подешевшало ще більше - на 12%, платина і паладій втратили по 5%. "Після такого падіння не дивним було те, що деякі біржі почали підвищувати маржинальні вимоги за ф'ючерсними контрактами, чим тільки посилили падіння", - відзначили в "Кінто".

Як відзначають в компанії, поки єдиним поясненням раптового розпродажу золота, що почався у п'ятницю, стали чутки про відкриття гігантської короткої позиції у червневому ф'ючерсі на 400 тонн, або приблизно на 20 млрд дол. біля рівня 1540 дол. за унцію.

Як відзначають аналітики, вчора паніка на ринку металів перекинулася і на інші сировинні товари - нафту, мідь та інші, а потім і на акції.