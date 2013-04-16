«Нафтогаз» передав Фонду держмайна акції Дніпродзержинської ТЕЦ для приватизації

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» передала Фонду державного майна 100% акцій Дніпродзержинської теплоелектроцентралі.

Про це йдеться в повідомленні ТЕЦ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акції передані для подальшої приватизації ТЕЦ, як це запропоновано постановою Кабінету Міністрів України № 713 від 6 серпня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про продаж акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ, що перебувають у держвласності.

На продаж планувалося виставити 101 млн 638 тис. акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн), 118 млн 966 тис. акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (0,25 грн), 174 млн 101 тис. акцій ПАТ "Одеська ТЕЦ" (0,25 грн), 295 млн 909 тис. акцій ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" (номінальна вартість однієї акції 1 грн).

Раніше Кабінет Міністрів України передав Фонду держмайна України пакети акцій даних чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до подальшої приватизації.