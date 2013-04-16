Обсяг торгів на ПФТС за минулий тиждень знизився на третину

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС за минулий тиждень з 8-12 квітня знизився на третину - до 1 млрд 315 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками минулого тижня становив 891,6 млн грн.

Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій за 8-12 квітня становив 350,9 млн грн.

На ринку інвестиційних сертифікатів торговельний оборот досяг 38,7 млн грн.

Торговий оборот на ринку акцій у ПФТС за минулий тиждень становив 34,5 млн грн.

За підсумками торгів у період з 8 по 12 квітня п.р. індекс ПФТС знизився на 1,21% - до 295,64 пунктів.

Нагадаємо, загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС на тижні з 1-5 квітня знизився на чверть - до 1 млрд 936 млн грн.