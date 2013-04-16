Обсяг торгів на біржі "Перспектива" минулого тижня збільшився на 69%

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі "Перспектива" за підсумками минулого тижня з 8 по 12 квітня збільшився на 69% - до 8,88 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

З початку року обсяг торгів на біржі становив 75 ​​млрд грн.

Як повідомили на біржі, за підсумками минулого тижня обсяг торгів ОВДП на "Перспективі" становив 8 млрд 380 млн грн, облігаціями підприємств - 7,4 млн грн, акціями - 89 млн грн, інвестиційними сертифікатами - 14 млн грн, опціонними сертифікатами - 1,2 млн грн, строковими контрактами - 383 млн грн.

До того ж у порівнянні з попереднім тижнем обсяг торгів державними облігаціями зріс на 77%, строковими контрактами - на 3%, тоді як обсяг торгів акціями скоротився на 5%, інвестиційними сертифікатами - на 18%, опціонними сертифікатами - на 74%, облігаціями підприємств - на 78%.

У прес-службі біржі також відзначили з посиланням на оперативні дані з інтернет-сайтів фондових бірж, що «Перспектива» зайняла перше місце серед бірж за обсягом торгів з початку року (частка загального біржового обороту - 73%).

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 р. Біржа запустила ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні термінові контракти (2012). Кількість членів біржі за станом на 28 лютого 2013 року - 125 торговців цінними паперами.