Індекс Української біржі у вівторок знизився на 0,38%, індекс ПФТС - на 1,56%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 16 квітня, знизився на 0,38% - до 802,15 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 16,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 18 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго", які знизилися на 2,02%, Алчевського меткомбінату (-1,14%), "Райффайзен Банку Аваль" (-1,14%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,56% - до 287,22 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 85,8 млн грн.