Фонд держмайна повторно виставив на продаж завод «Прилив»

Фонд державного майна України повторно оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 99,989% державного пакета акцій заводу «Прилив», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 17 квітня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість виставленого на продаж пакету акцій підприємства знижена на третину - до 6 млн 420 тис. грн.

Конкурс відбудеться 13 травня п.р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Завод «Прилив» (м. Бердянськ, Запорізька обл.) займається виробництвом електророзподільної та контрольної апаратури.

Балансовий збиток підприємства за підсумками першого півріччя 2012 року становив 1 млн грн, дебіторська заборгованість - 131 тис. грн, кредиторська - 4,3 млн грн.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 17 вересня 2008 року затверджено план санації підприємства.