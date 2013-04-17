«Укртелеком» проводить первинне розміщення облігацій на 1,75 млрд грн

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" з 1 березня взявся за первинний продаж п'ятирічних процентних облігацій на суму 1,75 млрд грн, плануючи направити залучені кошти на погашення свого основного боргу за кредитними договорами, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, первинний продаж цих облігацій повинен завершитися до 30 квітня 2013 року.

Емітент планує випустити однією серією «R» 17500 простих іменних процентних облігацій.

У повідомленні також йдеться про те, що збори наглядової ради «Укртелекому», які відбулися 20 лютого 2013 року, доручили голові правління компанії прийняти рішення про випуск облігацій у гривневому еквіваленті на загальну суму до 300 млн дол. Ці облігації будуть погашені 23-27 лютого 2018 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «ЕСУ», яка володіє контрольним пакетом акцій національного оператора зв'язку «Укртелеком», з 24 квітня планує почати первинне розміщення процентних облігацій на 4,6 млрд грн за номіналом.

У рамках приватного розміщення емітент планує продати прості незабезпечені облігації серії «С» в обсязі 4,6 млн штук.

Погашення боргових паперів заплановано на 22-24 квітня 2015 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію Телекомінвест UA Limited) володіє часткою в 92,79% у найбільшому національному операторі проводового зв'язку «Укртелеком». Цей пакет був проданий Україною в процесі приватизації на початку 2011 року за 10,575 млрд грн (близько 1,3 млрд дол. США).

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів). У 2012 році «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку, а виручка від реалізації продукції за підсумками минулого року за міжнародними стандартами фінансової звітності становила 8,246 млрд грн, валовий прибуток - 2,219 млрд грн. Згідно з даними фінансового звіту за національними стандартами, чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік становив майже 136,6 млн грн, знизившись порівняно з 2010 роком майже на 48% (з 260,4 млн грн чистого збитку).