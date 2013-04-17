Нацкомісія з цінних паперів затвердила порядок надання статусу Центрального депозитарію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила Порядок і умови надання статусу Центрального депозитарію (ЦД), повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Відповідно до затвердженого порядку, статус Центрального депозитарію надається Національному депозитарію України (НДУ) з моменту реєстрації комісією правил ЦД. У порядку також перераховуються документи, які повинен надати уповноважений представник НДУ в Нацкомісії для реєстрації правил ЦД і надання статусу Центрального депозитарію.

Також документ визначає умови і порядок реєстрації правил, механізм внесення змін до них, вимоги до правил ЦД, до програмно-технічного забезпечення, які експлуатуються, приміщення.

Порядок також зобов'язує Центральний депозитарій звітувати перед комісією про свою діяльність, зокрема, щорічно презентувати на засіданні регулятора звіт про результати своєї роботи. Крім того, ЦД зобов'язаний на власній веб-сторінці до 30 квітня року, що йде за звітним, оприлюднювати результати своєї річної фінансової звітності, річну консолідовану фінансову звітність та дані по структурі власності.

Як відзначили в НКЦПФР, за результатами попереднього оприлюднення порядку не було отримано зауважень, тому найближчим часом він буде направлений до Міністерства юстиції для проходження процедури державної реєстрації.