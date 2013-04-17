Український фондовий ринок у середу знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 17 квітня, знизився на 0,63% - до 797,06 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 44,59 млн грн, з них на фондовому ринку - 24,26 млн грн, на строковому ринку - 20,33 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Єнакіївського металургійного заводу", які знизилися на 3,56%, Алчевського меткомбінату (-2,98%), "Азовсталі" (-3,03%).

Лідером підвищення стали акції "Укрнафти", які зросли на 4,33%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,41% - до 286,03 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 172,18 млн грн.