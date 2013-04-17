Спроби «ведмедів» продавити рівень індексу UX в 800 пунктів виявилися успішними - експерт

Спроби «ведмедів» у середу, 17 квітня, продавити рівень в 800 пунктів за індексом UX врешті-решт увінчалися успіхом, а протягом дня гравці тестували на міцність цю позначку.

Так прокоментував УНІАН підсумки сьогоднішньої сесії аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «торги на українському біржовому ринку в середу проходили в мінливих тонах. Під завісу сесії індекс Української біржі відвели в мінус слабкі дані національної макростатистики. У березні промислове виробництво в Україні скоротилося на 5,2%, а за підсумками всього кварталу падіння промвиробництва становило 5%».

Як вважає О.Кушнарьов, не давав приводів для оптимізму і розвиток ситуації на глобальних ринках. За відсутністі ідей для зростання зарубіжні інвестори вважали за краще виходити з довгих позицій. Дані щодо британського ринку праці учасники торгів сприйняли стримано. Кількість заявок на допомогу з безробіття в березні скоротилася на 7 тис., при тому що зміни показника не очікувалося. Водночас загальний рівень безробіття у Великобританії за період з грудня 2012 року по лютий 2013 року зріс з 7,8% до 7,9%. Падіння показала єдина європейська валюта, на заявах посадових осіб ЄЦБ про те, що євро виглядає занадто дорого порівняно з іншими валютами.

Аналітик додав, що дані звіту Bank of America за січень-березень 2013 року інвесторів не втішили. Незважаючи на чотириразове зростання чистого прибутку, компанія скоротила доходи за іпотечними операціями.

На думку О. Кушнарьова, «завтрашня сесія обіцяє бути більш інформативною. У США очікується публікація даних за заявками на допомогу з безробіття, виробничої активності ФРБ Філадельфії та індексу випереджальних індикаторів Conference Board. Квартальні звіти представлять Morgan Stanley, PepsiCo, Google і низка інших корпорацій».

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 17 квітня, знизився на 0,63% - до 797,06 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44,59 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,41% - до 286,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 172,18 млн грн.