Акції "Агротону" на Варшавській фондовій біржі в середу подорожчали на 85%

Варшава. Акції української сільськогосподарської компанії "Агротон", які за дві попередні сесії на Варшавській фондовій біржі подешевшали на 86%, завершили торги в середу зростанням на більш ніж 85%, закрившись на рівні 2,1 злотого за папір.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, інвестори в ході сьогоднішніх торгів купили-продали 1,4 млн акцій на суму понад 800 тис. дол (1USD=3,1PLN).

Середній обсяг торгів у першому кварталі поточного року паперами "Агротону" становив 21 тис. угод на близько 70 тис. дол.

Аналітик польського IPOPEMA Securities Жанета Мажец сказала УНІАН, що сьогоднішні торги свідчать про те, що зафіксоване раніше падіння було викликано занадто нервовою реакцією інвесторів на зниження рейтингу компанії агентством S&P.

Вона зауважила, що IPOPEMA в останній, оприлюдненій на початку цього року, рекомендації щодо "Агротону" визначила цільову ціну на кінець 2013 року в 12 злотих.

Ж.Мажец вважає, що акції української компанії можуть ще подорожчати найближчими днями, але не назвала максимально можливих рівнів, яких вони можуть досягти.

"Звичайно, вони не подорожчають до 12 злотих", - сказала співрозмовник агентства.

Вона зазначила, що ризик невиплати компанією купона за випущеними раніше облігаціями залишається.

За оцінками аналітиків IPOPEMA Securities, "Агротон" зможе виплатити 3,1 млн дол. за облігаціями у червні цього року, якщо він отримає доступ до 1,8 млн дол., які тримає в одному з банків Кіпру: Bank of Cyprus.

Аналітики у своєму огляді також зауважили, що українська компанія на кінець березня 2013 року володіла запасами продукції на суму 10 млн дол., за які легко може отримати кошти на оплату купонів за облігаціями.

Папери "Агротону" на початку цього року коштували близько 10 злотих за штуку, а перед обвалом минулої п'ятниці їх ціна становила близько 8 злотих за акцію. Максимальної капіталізації на Варшавській біржі компанія досягла на початку 2011 року при ціні майже 45 злотих за акцію, а на закритті першого дня торгів на польському майданчику акція української компанії коштувала майже 30 злотих.

У вівторок Варшавська фондова біржа не працювала.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці акції "Агротону" обвалилися на 56% після того, як агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу до рівня «ССС», вказавши також на можливість подальшого зниження рейтингу.

У понеділок папери компанії подешевшали ще майже на 70%, досягнувши історичного мінімуму з моменту дебюту компанії на Варшавській біржі в листопаді 2010 року - до 1,13 злотого за штуку.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон», яка спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, працює з 1992 року. Холдинг володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській та Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

У 2012 році «Агротон» збільшив EBITDA на 75% - до 32,4 млн дол. на тлі зростання виручки до 122,6 млн дол. з 122,1 млн дол. роком раніше.

Серед найбільших акціонерів компанії - IFG DIRECTORS LIMITED з 51,04% часткою, BNY (NOMINEEES) LIMITED з 18,46%, Templeton Asset Management Ltd з 12,62% і Generali Otwarty Fundusz Emerytalny з 5,02% часткою. Free float - 12,85%.