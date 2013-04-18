Власник «Фідобанку» Адаріч завершить операцію з купівлі «Ерсте Банку» до кінця 2-го кварталу

Власник «Фідобанку» Олександр Адаріч має намір завершити угоду з купівлі "Ерсте Банку" до кінця другого кварталу 2013 року, повідомила УНІАН прес-служба «Фідобанку».

Згідно з повідомленням, у першому кварталі ц.р. проводилися підготовчі роботи з завершення угоди з купівлі «Ерсте Банку», і її завершення планується до кінця другого кварталу поточного року.

Також повідомляється, що за підсумками першого кварталу цього року активи «Фідобанку» зросли майже на 13% - до 5,57 млрд грн, у тому числі кредитний портфель юридичних осіб зріс на 55% - до 1,01 млрд грн і кошти в інших банках - на 44%, до 1,48 млрд грн.

Кошти на рахунках суб'єктів господарювання зросли на 48% - до 1,8 млрд грн, кошти на рахунках фізосіб - майже на 10%, до 708,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» Олександр Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. За словами О.Адаріча, купівля «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанка», в рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України.

У січні О.Адаріч увійшов до складу наглядової ради «Ерсте Банку».

«Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх фінансових установ. На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,94 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,02 млрд грн, зобов'язання - 3,8 млрд грн, кошти клієнтів - 2,06 млрд грн, власний капітал - 1,14 млрд грн , статутний капітал - 675,69 млн грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 91,32 млн грн.

«Ерсте Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих фінансових установ. На 1 січня 2013 року активи банку становили 8,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,59 млрд грн, зобов'язання - 6,62 млрд грн, кошти клієнтів - 2,91 млрд грн, власний капітал - 1,41 млрд грн , статутний капітал - 1,38 млрд грн. У 2012 році банк отримав збиток у розмірі 466,36 млн грн.