Мінфін продовжить розміщення валютних облігацій в травні

Міністерство фінансів України планує продовжити в травні 2013 року розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у четвер журналістам під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук.

Водночас, за її словами, обсяги пропонованих валютних облігацій будуть невеликими. "Запропонуємо, але небагато", - сказала вона.

Г.Пахачук також зазначила, що до кінця цього року уряд розраховує залучити 49 млрд грн на внутрішньому ринку і 19 млрд грн - на зовнішньому.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, при цьому розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони заплановано на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 16 квітня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 212,502 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 123,752 млрд грн, у власності банків - 75,801 млрд грн, нерезидентів - 5,325 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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