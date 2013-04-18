ВР введе фінансові векселі для оформлення платежів з відшкодування ПДВ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 при необхідному мінімумі в 226 голосів. Не голосували всі фракції опозиції.

Даним законопроектом передбачено внести зміни та доповнення до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та законів України „Про обіг векселів в Україні”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Зокрема, законопроектом пропонується у законах України „Про обіг векселів в Україні” та „Про цінні папери та фондовий ринок” надати визначення термінів „фінансовий банківський вексель” та „фінансовий казначейський вексель” та відповідно передбачається, що Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України, а Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік.

Уточнюється, що фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі або в формі електронного документа та визначається порядок підписання векселя, складеного у формі електронного документу. При цьому пропонується визначити, що видача фінансових казначейських векселів України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У Податковому кодексі пропонується встановити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.

З метою приведення у відповідність до норм Закону України „Про бюджет на 2013 рік” пропонується встановити, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується до загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, в тому числі бюджетної.