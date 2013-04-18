Український фондовий ринок у четвер зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 18 квітня, підвищився на 0,52% - до 801,21 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 58,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,7 млн грн, на строковому ринку - 26 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Єнакіївського металургійного заводу", які підвищилися на 2,75%, Авдіївського коксохіму (+1,64%), "Донбасенерго" (+1,59%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,76% - до 288,19 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 332,4 млн грн.