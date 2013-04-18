Антимонопольний комітет дозволив Миколі Лагуну купити «Сведбанк»

Антимонопольний комітет України дав дозвіл Миколі Лагуну на придбання контрольного пакету акцій «Сведбанку», повідомила УНІАН прес-служба комітету.

«Надано дозвіл фізичній особі - громадянину України на придбання акцій ПАТ «Сведбанк» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня власник «Дельта Банку» Микола Лагун підписав документи про придбання 99,99% акцій «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні. М. Лагун вів переговори про купівлю «Сведбанку» з січня цього року.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн, статутний капітал - 2,33 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 97,86 млн грн. Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

28 лютого завершено угоду купівлі М.Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку», і процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.

«Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 3,3 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,99 млрд грн, зобов'язання - 3,06 млрд грн, кошти клієнтів - 44,97 млн грн, власний капітал - 246,21 млн грн , статутний капітал - 5,44 млрд грн.

У 2012 році банк отримав збиток у розмірі 527,28 млн грн.