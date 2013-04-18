Шанси на успішне розміщення українських агрокомпаній на ВФБ зараз незначні - аналітик

Варшава. Українські агропромислові компанії мають невеликі шанси на вдале первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі в нинішніх умовах через негативний новинний фон від українських агрофірм, що уже котируються на ринку українських агрофірм.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі в четвер висловив аналітик інвестиційного відділення польського банку BRE Якуб Шкопек.

"За таких новин - це трагедія. Не знаю навіть, чи захочуть інвестори зустрічатися з представниками якоїсь української агрокомпанії в таких умовах", - сказав він.

Я.Шкопек нагадав про зниження минулого тижня агентством S&P рейтингу українського Agroton, зазначивши, що інвесторів також розчаровують найкращі з українських компаній на Варшавській біржі - Kernel і Astarta.

Аналітик зауважив, що найбільша українська компанія на ВФБ, що входить в індекс "блакитних фішок", Kernel недавно оголосила про плани придбати черговий актив, незважаючи на дуже "поганий" грошовий потік в першій половині поточного фінансового року.

"Це може дуже погано завершитися для компанії", - сказав він.

За словами Я.Шкопека, інвестори також були розчаровані результатами роботи в 2012 році найбільшого в Україні виробника цукру - Astarta, яка є другою найбільшою компанією з України на Варшавській біржі.

"Якщо подивимося на весь сектор українських компаній, то навіть хороші розчарували, сентимент дуже слабкий. Не знаю, чи є компанії, які мають шанс зробити IPO", - сказав аналітик.

Він зазначив, що ситуація може змінитися тільки у випадку зміни новинного фону, додавши, що сентимент до українських компаній може поліпшити домовленість влади України про нову кредитну програму з МВФ.

Я.Шкопек також сказав, що більше шансів на вдале IPO в українських компаній-експортерів з інших (не агро) секторів, які можуть виграти на очікуваній девальвації української гривні.

Співрозмовник агентства додав, що нічого не чув про намір української "Сварог вест груп" дебютувати на ВФБ.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні заступник глави правління "Сварог вест груп" Інна Метельова повідомила про намір компанії цього року провести IPO, назвавши умовою розміщення поліпшення ситуації на фінансових ринках. Вона сказала, що компанія може продати свої папери як на європейських, так і на інших фондових майданчиках світу.

Раніше експерти консалтингової компанії «УкрАгроКонсалт» прогнозували в 2013 році вихід на IPO двох-трьох українських компаній аграрного сектора, відзначаючи, що розміщення, вочевидь, будуть проведені на фондових біржах Азії.

Довідка УНІАН. На закордонних фондових майданчиках котируються папери 27 компаній з України, найбільше на Лондонській (13) і Варшавській (12) біржах. Вісім з усіх компаній, що котируються на головному та альтернативному майданчику ВФБ, представляють агросектор. Вчора, 17 квітня, індекс українських компаній на Варшаской біржі WIG-Ukraine другий день поспіль оновив свій історичний мінімум, закрившись на рівні 551,85 пункта.

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