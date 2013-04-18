WIG-Ukraine знову обновив історичний мінімум

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine у ​​четвер, 18 квітня, третій день поспіль, завершив торги на мінімальних своїх значеннях, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 527,03 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор просів до вчорашніх торгів на 4,7% на тлі 1,5% мінуса "блакитних фішок" і 1,3% зниження індексу широкого ринку WIG.

Індикатор компаній з Центральної та Східної Європи, в який також входять фірми з України, просів у четвер на 1,4% в той час, як національний WIG-Poland втратив 1,3%.

Cеред 11-ти компаній, що входять в український індекс, на мінусі сьогоднішні торги завершили шість із них, а лідерами падіння виявилися агрохолдинг Astarta (-15%), вуглевидобувач Coal Energy (-7,5%) і сільськогосподарський IMC (-7,2%) .

Падіння інших, крім компаній, що подорожчали, становило від 0,6 до 4,4%.

Найбільше в четвер продовжували дорожчати акції сільськогосподарського Agroton, які обвалилися напередодні на 86%. Їх зростання становило 43,5% - до 3 злотих за акцію, що значно нижче 8 злотих - стільки коштували папери компанії до повідомлення про зниження її рейтингу агентством S&P.

На 18,6% подорожчали акції вугледобувної Sadovaya Group і на 16,4% виробника акумуляторів Westa.

Найбільша українська компанія на ВФБ - Kernel - подорожчала на майже 1%.

Папери Milkiland закрилися на рівні середи, 17 квітня.

Сьогоднішній обсяг торгів паперами українських компаній становив майже 8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу WiG-Ukraine просів на 5,4% після 4,5% мінуса в понеділок, коли він досяг нового історичного мінімуму - 583,53 пункта, обновивши тим самим попередній антирекорд з травня 2012 року на рівні близько 592 пунктів.

Свого максимального значення український індекс досяг у червні 2011 року в майже 1 тис. пунктів.

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